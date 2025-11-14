Progresista w Watykanie. Czy Leon szykuje groźną zmianę?

O co chodzi? Heiner Wilmer jest biskupem diecezji Hildesheim. To zadeklarowany liberał, klasyczny niemiecki progresista. Gdyby mógł, przebudowałby katolicyzm za Odrą w zgodzie z radykalnymi pomysłami Drogi Synodalnej. Problem polega na tym, że zaledwie trzy lata temu mówiło się, że będzie miał taką możliwość... wobec całego Kościoła powszechnego. Według informacji przekazywanych przez różne włoskie media, pod koniec 2022 roku papież Franciszek poważnie rozważał kandydaturę Heinera Wilmera na urząd prefekta Dykasterii Nauki Wiary.