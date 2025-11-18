Gadowski: Naród polski wymiera. Mamy rewolucję samur

Wiesz, ja lubię kobiety tradycyjne. Tradycyjne, czyli jakie? Bez przyrządzenia. Tak powiedział niedawno jeden z moich znajomych. I ten dowcip, nieco ludyczny i płaski, skłonił mnie do wielu przemyśleń. Przede wszystkim do zastanowienia się nad tym, kiedy zaczął się w Polsce pomór i ogromny kryzys demograficzny. I wywodzę ten kryzys z takich hełmów, które panie miały nakładane na głowie na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy utrwalały sobie fryzury. Dlaczego? Ponieważ przez te hełmy chyba przechodziła pierwsza fala rewolucji obyczajowej. Dlaczego? Kobiety przychodząc od fryzjera atakowały swoich mężów. Nagle miały jakieś dziwne, niesprecyzowane nawet pretensje.