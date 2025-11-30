Pakt "Polka – Łukaszenka"

Andżelika Borys była przez wiele lat uosobieniem oporu przeciwko białoruskiej dyktaturze. Niedawno przestała jednak pełnić funkcję przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi. I najwyraźniej postanowiła pogodzić się z Alaksandrem Łukaszenką. Świadczy o tym wywiad, którego w połowie listopada udzieliła gazecie „Biełaruś Siegodnia”, wydawanej przez rząd białoruski. Rozmowa ukazała się również w dwóch częściach w Internecie – na portalu gazety sb.by. Uwagę zwracają tytuły. „Czy na Białorusi dochodzi do prześladowań etnicznych Polaków? Andżelika Borys zaprzecza tym gołosłownym twierdzeniom” – głosi tytuł części pierwszej. Nie jest to bynajmniej żadna manipulacja.