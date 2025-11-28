Przy oglądaniu "Heweliusza"
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Przy oglądaniu "Heweliusza"

Kadr z serialu "Heweliusz". Od 5 listopada na Netflix
Kadr z serialu "Heweliusz". Od 5 listopada na Netflix Źródło: Netflix
Podobnie jak wielu Polaków z zainteresowaniem obejrzałem serial „Heweliusz” w reżyserii Jana Holoubka.

To opowieść o tragicznej katastrofie polskiego promu płynącego w styczniu 1993 r. ze Świnoujścia do Szwecji. W środku zimowej nocy, wskutek huraganu, statek zaczął wpierw gwałtownie się przechylać, a potem szybko zatonął. Ostrość dramatu wzmacniało to, że alarm ratunkowy zaskoczył większość pasażerów w środku nocy. Syreny alarmowe wyrwały ich ze snu.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

