Gwiazdobzdur: Fajni nie są fajni

GWIAZDOBZDUR II Niemożliwe! Ci, którzy mają się za „fajnych” i na podstawie własnego widzimisię oraz poczucia estetyki dzielili ludzi na „fajnych” i „niefajnych”, okazali się być „niefajni”.
Skomplikowane? To nieco prościej – im więcej ktoś mówi o tolerancji, tym mniej tolerancyjny okazuje się w życiu realnym. Tę prostą, acz niełatwą do przyjęcia prawdę – szczególnie gdy obraca się raczej w kręgach „fajnych” – odkryła i wygłosiła ceniona wokalistka Katarzyna Nosowska. – To, co dzieje się w kraju, jeżeli chodzi o taki podział prosty, najprostszy – oczywiście spłycam – ale na dwa obozy polityczne…
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
