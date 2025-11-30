I kto to mówi?

Lektor pozywa firmę, która wykorzystała jego głos wygenerowany przez sztuczną inteligencję. To będzie pierwszy tego typu proces w Polsce. Na jego rozstrzygnięcie czeka cała branża, bo problem narasta.
To było doświadczenie takie, jakby ktoś podczas mojej nieobecności ograbił mój dom, bo pozbawił mnie czegoś. Pozbawili mnie pewnej części mojej tożsamości, za którą swój głos uważam – tak w podcaście Radia Wnet opisywał swoje odczucia lektor Jarosław Łukomski po tym, gdy obejrzał reklamy firmy z branży wodno-kanalizacyjnej, w których usłyszał swój głos.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
