I kto to mówi?

To było doświadczenie takie, jakby ktoś podczas mojej nieobecności ograbił mój dom, bo pozbawił mnie czegoś. Pozbawili mnie pewnej części mojej tożsamości, za którą swój głos uważam – tak w podcaście Radia Wnet opisywał swoje odczucia lektor Jarosław Łukomski po tym, gdy obejrzał reklamy firmy z branży wodno-kanalizacyjnej, w których usłyszał swój głos.