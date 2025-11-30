Lewicowe marzenie o dobrym muzułmaninie
  • Filip MemchesAutor:Filip Memches

Lewicowe marzenie o dobrym muzułmaninie

Zohran Mamdani
Zohran Mamdani Źródło: PAP/EPA / VINCENT ALBAN / THE NEW YORK TIMES / POOL
Czy Zohran Mamdani – „socjalista demokratyczny” i wyznawca islamu w jednej osobie – z kimś się nie kojarzy?

Owszem, ale chodzi o postać literacką. W odróżnieniu od prawdziwego burmistrza Nowego Jorku to fikcyjny prezydent Francji. Warto przypomnieć pewną głośną powieść z roku 2015, bo być może jest ona zwiastunem tego, co czeka Zachód

Z wycięstwo Zohrana Mamdaniego w wyborach na burmistrza Nowego Jorku wykracza poza lokalną politykę tej metropolii. Antrytrumpiści całego świata uradowali się, że w USA Partia Demokratyczna ma nową gwiazdę, a prawicowy „populizm” zaliczył porażkę.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

