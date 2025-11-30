Nowa epoka w dziejach

Oczywiście towarzysz Wiesław nie myślał o potrzebach swoich poddanych, a zależało mu wyłącznie na pojeździe dla administracji państwowej i służb mundurowych. Poza tym Gomułka zawsze zwracał uwagę na aspekt ekonomiczny i doskonale zdawał sobie sprawę z faktu, że metody produkcyjne stosowane na Żeraniu są zbyt czasochłonne i generują ogromne koszty.