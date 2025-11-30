PERUN, Orka i Pomerania

Globalne ochłodzenie II Na poligonie w Ustce w poniedziałek pomyślnie przeprowadzono test polskiej rakiety suborbitalnej.
Trójstopniowy system rakietowy – opracowany w ramach konsorcjum stworzonego przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia oraz Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat – osiągnął wysokość 65 km i leciał po założonej trajektorii.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.