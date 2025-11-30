PERUN, Orka i Pomerania

Trójstopniowy system rakietowy – opracowany w ramach konsorcjum stworzonego przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia oraz Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat – osiągnął wysokość 65 km i leciał po założonej trajektorii.