Krezusi i bankruci

Dzisiejszy sport jest przeładowany pieniędzmi. Kontrakty na poziomie miliona dolarów rocznie już na nikim nie robią wrażenia. Szejkowie znad Zatoki Perskiej obrzucają petrodolarami kolejne dyscypliny: po piłce nożnej i Formule 1 przyszedł czas na boks.

Miliardy dolarów w turnieje tenisowe, golfowe, mistrzostwa świata różnych dyscyplin i rozgrywki ligowe pompują też globalne marki, które chcą się przykleić do największych wydarzeń i zbudować wokół siebie pozytywne emocje.

Filmiki z pięknymi bramkami strzelonymi przez Kyliana Mbappé, gdzie w tle pojawia się logo, są warte naprawdę sporo. Widzą je miliony ludzi na całym świecie, a efekt jeszcze wzmacniają media społecznościowe, gdzie takie filmiki są podawane dalej i wywołują pozytywne reakcje kolejnych milionów widzów.