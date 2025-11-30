Ładowarka Anker Prime 250W

Eleganckie wzornictwo, możliwość ładowania sześciu urządzeń jednocześnie, aż 250 W całkowitej mocy wyjściowej, jedno gniazdo USB-C o mocy 140 W oraz przydatny 2,26-calowy kolorowy wyświetlacz LCD – to największe zalety inteligentnej ładowarki chińskiej marki Anker, która znacząco ułatwia zrobienie porządku na biurku.
Pierwszą zaletą jest design. Biurkowa ładowarka o srebrnej obudowie jest zgrabna (jej wymiary to 106,2 × 40,2 × 92,5 mm) i elegancka. Z przodu znajdują się cztery porty USB-C, a z boku dwa starsze i większe USB-A. Za pomocą Anker Prime 250W można zatem jednocześnie ładować np. laptopa, czytnik e-booków, smartfona, smartwatcha, tablet oraz słuchawki.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.