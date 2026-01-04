Ostatni taki list?

Duńska poczta 30 grudnia 2025 r. dostarczyła ostatni list. To historyczny moment, ponieważ duńscy listonosze rozwozili listy po kraju od 1624 r. Znikną nie tylko etaty (pracę w PostNord ma stracić ok. 1,5 tys. osób), ale również tradycyjne czerwone skrzynki pocztowe.
Władze PostNord – poczty powstałej z połączenia firm świadczących tego typu usługi w Danii oraz w Szwecji – tłumaczą, że w ciągu ostatniego ćwierćwiecza liczba nadawanych listów spadła o ponad 90 proc. Osoby, które kupiły znaczki na zapas, mogą je zwrócić i otrzymać zwrot pieniędzy. Większość zdemontowanych skrzynek znalazła zaś nabywców.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
