Ostatni taki list?
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

Ostatni taki list?

Dodano: 
Postnord
Postnord Źródło: PAP/EPA / Mads Claus Rasmussen
Duńska poczta 30 grudnia 2025 r. dostarczyła ostatni list. To historyczny moment, ponieważ duńscy listonosze rozwozili listy po kraju od 1624 r. Znikną nie tylko etaty (pracę w PostNord ma stracić ok. 1,5 tys. osób), ale również tradycyjne czerwone skrzynki pocztowe.

Władze PostNord – poczty powstałej z połączenia firm świadczących tego typu usługi w Danii oraz w Szwecji – tłumaczą, że w ciągu ostatniego ćwierćwiecza liczba nadawanych listów spadła o ponad 90 proc. Osoby, które kupiły znaczki na zapas, mogą je zwrócić i otrzymać zwrot pieniędzy. Większość zdemontowanych skrzynek znalazła zaś nabywców.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także