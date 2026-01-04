Ostatni taki list?

Władze PostNord – poczty powstałej z połączenia firm świadczących tego typu usługi w Danii oraz w Szwecji – tłumaczą, że w ciągu ostatniego ćwierćwiecza liczba nadawanych listów spadła o ponad 90 proc. Osoby, które kupiły znaczki na zapas, mogą je zwrócić i otrzymać zwrot pieniędzy. Większość zdemontowanych skrzynek znalazła zaś nabywców.