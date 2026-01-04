Dyrektor nieudacznica
  • Dariusz WieromiejczykAutor:Dariusz Wieromiejczyk

Dyrektor nieudacznica

Dodano: 
Agnieszka Romaszewska-Guzy, była dyrektor TV Biełsat
Agnieszka Romaszewska-Guzy, była dyrektor TV Biełsat Źródło: PAP / Marcin Obara
SPODE ŁBA II Bardzo interesującą opinię wygłosiła ostatnio dyrektor Wywiadu Narodowego USA, Tulsi Gabbard.

Nadzoruje ona wszystkie organizacje wywiadowcze Stanów Zjednoczonych, w tym osławioną CIA. W swoim opublikowanym na portalu X wpisie powołała się na wiedzę dostępną podległym jej instytucjom, nie jest to więc jej osobisty punkt widzenia ani przelotna refleksja. Tulsi Gabbard skrytykowała publicznie „podżegaczy wojennych głębokiego państwa (Deep State)” oraz podporządkowane im „propagandowe media”.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

