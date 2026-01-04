Dyrektor nieudacznica

Nadzoruje ona wszystkie organizacje wywiadowcze Stanów Zjednoczonych, w tym osławioną CIA. W swoim opublikowanym na portalu X wpisie powołała się na wiedzę dostępną podległym jej instytucjom, nie jest to więc jej osobisty punkt widzenia ani przelotna refleksja. Tulsi Gabbard skrytykowała publicznie „podżegaczy wojennych głębokiego państwa (Deep State)” oraz podporządkowane im „propagandowe media”.