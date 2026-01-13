"Interwencja spoza partii". Hennig-Kloska zabrała głos

Na stanowisko przewodniczącego partii, oprócz Hennig-Kloski, startuje funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Jesteśmy ugrupowaniem współodpowiedzialnym za sprawowanie władzy w Polsce i nie możemy bagatelizować żadnych przesłanek wskazujących na możliwość naruszenia bezpieczeństwa tego procesu" – przekazał zarząd krajowy Polski 2050.
Partia podjęła decyzję o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury. "Sprawę powinna zbadać Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego" – czytamy w komunikacie partii.
Hennig-Kloska: Mogło dojść do jakiejś interwencji z zewnątrz
Do sprawy odniosła się we wtorek Paulina Hennig-Kloska.
– Mój pełnomocnik pracował w biurze partii razem z komisją wyborczą i nie ma żadnych zastrzeżeń do prac krajowej komisji wyborczej. System faktycznie w pewnym momencie przestał działać i kolejne osoby nie mogły oddać swojego głosu – powiedziała minister klimatu i środowiska na antenie TVN24.
Jak przekazała Hennig-Kloska, wyjaśnienia złożone przez pracowników biura wskazują na to, że "mogło dojść do jakiejś interwencji z zewnątrz, która zakłóciła te wybory". – Z tych informacji, które ja posiadam, oddano dużo więcej głosów, niż mamy członków, którzy mają prawo głosu – dodała.
Dopytana o to, czy chodzi o ingerencję spoza partii czy spoza terytorium Polski, odpowiedziała: "Spoza partii, raczej z zewnątrz, czyli spoza partii".
Powtórzona również pierwsza tura? Polityk Polski 2050 jest przeciw
Jednocześnie polityk Polski 2050 podkreśliła, że nie widzi "podstaw do powtórzenia pierwszej tury wyborów".
– Nie mieliśmy tego typu zidentyfikowanych sytuacji, złożono jakieś protesty wyborcze, ale one dotyczyły pojedynczych przypadków, błędów faktycznie natury technicznej i to była taka liczba przypadków, która nie wpływała na ostateczne rozwiązanie – powiedziała Paulina Hennig-Kloska.
– Uważam, że nie ma podstaw do powtarzania tury pierwszej. Uważam, że powinniśmy powtórzyć faktycznie drugą turę – dodała.
