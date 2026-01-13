Zwrot w sprawie wyborów w Polsce 2050. Niespodziewany ruch partii

O sprawie poinformował portal tvn24.pl, a potwierdził ją skarbnik partii Łukasz Osmalak.

Wybory szefa Polski 2050. Głosowanie unieważniono

Druga tura wyborów przewodniczącego Polski 2050 została unieważniona z powodu problemów technicznych. Na szefa partii startują Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – minister funduszy i polityki regionalnej oraz Paulina Hennig-Kloska – minister klimatu i środowiska.

We wtorek Szymon Hołownia, pytany przez dziennikarzy o unieważnienie drugiej tury wyborów, ocenił, że „to, co się wydarzyło, jest w tej chwili przedmiotem wnikliwego sprawdzenia”. – Wszystko wskazuje na to, że doszło do zewnętrznej próby zakłócenia naszego procesu wyborczego – stwierdził.

Wicemarszałek Sejmu poinformował, że Polska 2050 posługiwała się tym samym narzędziem do głosowania, jakiego używa od trzech lat w wyborach na wszystkich szczeblach. W systemie odnotowano ponad 20 tys. prób oddania głosu. – W tej chwili firma, która jest dostawcą tego rozwiązania, sprawdza, jak to się stało, kto za tym stoi – wyjaśnił.

Poniedziałkowe głosowanie na przewodniczącego Polski 2050 rozpoczęło się o godz. 16:00. Było przeprowadzone w formie online. Głosowanie miało się zakończyć o godz. 22:00. Następnie planowane było ogłoszenie wyników, jednak około godz. 23:30 wciąż ich nie ujawniono. Później okazało się, że głosowanie unieważniono z powodu problemów technicznych.

O przywództwo w Polsce 2050 w pierwszej turze, która odbyła się w sobotę, ubiegało się pięcioro członków partii. Uprawnionych do głosowania było ponad 800 delegatów, oddano 656 głosów. Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz poparło 277 członków partii. Paulina Hennig-Kloska zdobyła 131 głosów.

Kandydaci, którzy nie weszli do drugiej tury (Ryszard Petru, Rafał Kasprzyk i Joanna Mucha), oświadczyli, że w drugiej turze popierają Paulinę Hennig-Kloskę.

We wtorek Szymon Hołownia nie wykluczył kandydowania na przewodniczącego Polski 2050, jeśli wybory na szefa partii zostaną powtórzone.

