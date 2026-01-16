Kardynałowie są, niestety, zgodni: Msza trydencka to przeszłość

Wraz z pontyfikatem Leona XIV odżyły nadzieje na przywrócenie jakiejś elementarnej swobody Mszy trydenckiej. Ważni kardynałowie mówią jednak, że na gruntowne zmiany nie ma co liczyć.
Po pierwsze, głos zabrał sam prefekt Dykasterii ds. Kultu Bożego, kardynał Arthur Roche. Przygotował krótki tekst, który rozdał wszystkim kardynałom, jacy zebrali się na konsystorzu w Rzymie, czyli na specjalnym spotkaniu z papieżem Leonem XIV. Teza kardynała Roche'a jest prosta: Msza trydencka nie może wrócić, bo to przeszkadza jedności liturgicznej Kościoła. Podkreślam: Roche nie jest byle kim, to obecnie najważniejszy kardynał na świecie w sprawach liturgicznych. Owszem, Leon XIV "odziedziczył" go po Franciszku – jak jak dotąd trzyma przy sobie. Najwyraźniej pozwolił mu też rozdać taki, a nie inny tekst wszystkim kardynałom.
Źródło: DoRzeczy.pl