Kardynałowie są, niestety, zgodni: Msza trydencka to przeszłość

Po pierwsze, głos zabrał sam prefekt Dykasterii ds. Kultu Bożego, kardynał Arthur Roche. Przygotował krótki tekst, który rozdał wszystkim kardynałom, jacy zebrali się na konsystorzu w Rzymie, czyli na specjalnym spotkaniu z papieżem Leonem XIV. Teza kardynała Roche'a jest prosta: Msza trydencka nie może wrócić, bo to przeszkadza jedności liturgicznej Kościoła. Podkreślam: Roche nie jest byle kim, to obecnie najważniejszy kardynał na świecie w sprawach liturgicznych. Owszem, Leon XIV "odziedziczył" go po Franciszku – jak jak dotąd trzyma przy sobie. Najwyraźniej pozwolił mu też rozdać taki, a nie inny tekst wszystkim kardynałom.