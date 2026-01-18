Chery Tiggo 7 Ice

Tylko w roku 2025 Chery wyeksportowało rekordową liczbę 1,344 mln samochodów (o 17,4 proc. więcej niż rok wcześniej). Aby łatwiej to sobie było wyobrazić: średnio przez cały rok eksportowało jedno auto marki Chery co 23 sekundy.

Nad Wisłą marka Chery oficjalnie zadebiutowała jednak dopiero w ubiegłym roku, więc jeszcze nie wszyscy polscy kierowcy ją kojarzą. Cóż to za auta? I co to takiego to TIGGO? W dużym uproszczeniu TIGGO w Chery zajmuje mniej więcej to samo miejsce, które Škoda piastuje w koncernie Volkswagena. Są to zatem auta praktyczne.