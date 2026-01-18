Idealne na zimową aurę

SIOSTRY GOTUJĄ Brzuszki łososia wędzonego są bardzo zdrowe i bogate w zdrowe tłuszcze oraz kwasy omega-3 i omega-6, które są doskonałym wsparciem dla serca i mózgu.
To soczyste kawałki łososia, bardzo aromatyczne, delikatne i wyjątkowo smaczne. Uchodzą za prawdziwy rarytas, w dodatku w niewygórowanej cenie. Możemy je dostać w każdym większym sklepie spożywczym, a ich wartości odżywcze są nieocenione. Znajdziemy w nich m.in. witaminy z grupy B oraz magnez, potas, cynk i selen. Są też doskonałym źródłem białka.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.