Idealne na zimową aurę

To soczyste kawałki łososia, bardzo aromatyczne, delikatne i wyjątkowo smaczne. Uchodzą za prawdziwy rarytas, w dodatku w niewygórowanej cenie. Możemy je dostać w każdym większym sklepie spożywczym, a ich wartości odżywcze są nieocenione. Znajdziemy w nich m.in. witaminy z grupy B oraz magnez, potas, cynk i selen. Są też doskonałym źródłem białka.