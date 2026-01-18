To tylko talent

NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU Skąd pisarze biorą pomysły na swoich bohaterów i ich przygody? Głupie pytanie – wiadomo, że z życia.
Ale czytelnicy nie muszą wcale wiedzieć, jak było naprawdę. Niekoniecznie interesuje ich, że Barbara Niechcic z „Nocy i dni” jest zlepkiem kobiet z otoczenia pisarki, a Ewa Niemyska z „Przygód człowieka myślącego” to zmodyfikowany literacki autoportret pisarki.
Mnie też nie przyszłoby do głowy śledzić, co w powieściach Marii Dąbrowskiej jest prawdą, a co zmyśleniem. Ale gdy prawda sama wpada w ręce?
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.