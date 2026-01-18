To tylko talent

Ale czytelnicy nie muszą wcale wiedzieć, jak było naprawdę. Niekoniecznie interesuje ich, że Barbara Niechcic z „Nocy i dni” jest zlepkiem kobiet z otoczenia pisarki, a Ewa Niemyska z „Przygód człowieka myślącego” to zmodyfikowany literacki autoportret pisarki.

Mnie też nie przyszłoby do głowy śledzić, co w powieściach Marii Dąbrowskiej jest prawdą, a co zmyśleniem. Ale gdy prawda sama wpada w ręce?