Piana złudzeń

OGLĄDANIE NA ŻĄDANIE Wieczór 31 marca 1943 r. Lorenz Hart (Ethan Hawke), wieloletni współpracownik Richarda Rodgersa (Andrew Scott) i legenda Broadwayu (wspólnie napisali ok. tysiąca piosenek), topi smutki w kieliszku.
Ma powody do frasunku – kompozytor Rodgers zerwał 20-letnią kooperację i znalazł sobie nowego tekściarza: Oscara Hammersteina II. Pierwsze wspólne dzieło nowego duetu okaże się ich największym hitem – musical „Oklahoma!” ma premierę właśnie tej nocy. W barze restauracji Sardi’s na Manhattanie sfrustrowany Hart dzieli czas na szermierkę słowną z barmanem (przerzucają się cytatami z „Casablanki”) i gawędę z pisarzem E.B. White’em (przyszły autor „Stuarta Malutkiego”), ale przede wszystkim czeka na Elizabeth, 20-letnią studentkę Yale (Margaret Qualley).
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
