Piana złudzeń

Ma powody do frasunku – kompozytor Rodgers zerwał 20-letnią kooperację i znalazł sobie nowego tekściarza: Oscara Hammersteina II. Pierwsze wspólne dzieło nowego duetu okaże się ich największym hitem – musical „Oklahoma!” ma premierę właśnie tej nocy. W barze restauracji Sardi’s na Manhattanie sfrustrowany Hart dzieli czas na szermierkę słowną z barmanem (przerzucają się cytatami z „Casablanki”) i gawędę z pisarzem E.B. White’em (przyszły autor „Stuarta Malutkiego”), ale przede wszystkim czeka na Elizabeth, 20-letnią studentkę Yale (Margaret Qualley).