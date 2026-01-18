Powrót nudziarza

Gdyby z identycznym przekazem wystąpił twórca mniej okrzyczany, zbyto by go wzruszeniem ramion. Jarmusch, pieszczoch krytyki, widzącej wnim epigona Nouvelle Vague, banalistą być nie może. W ojczyźnie dostąpił uznania głównie wkręgach uniwersyteckich. Resztę Amerykanów odstraszały niemrawe tempo tudzież pogarda Jima dla hollywoodzkiej estetyki. Europa mu to zrekompensowała, przyjmując kolejne dzieła z należnym szacunkiem, lecz ze słabnącym entuzjazmem. Outsider zOhio flirtował bowiem coraz śmielej z gatunkami omijanymi przez snobów. Nawet (o zgrozo!) z horrorem.