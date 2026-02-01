Czy Mark Carney uratuje liberalny świat?
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie

Czy Mark Carney uratuje liberalny świat?

Dodano: 
Premier Kanady Mark Carney
Premier Kanady Mark Carney Źródło: PAP/EPA / NEIL HALL / POOL
Robert Bogdański Obserwacja wystąpień najważniejszych przywódców podczas tegorocznego Davos pozwoliła zorientować się, kto ma największe ambicje, ale też kto ma największe możliwości. W kim tli się jeszcze duch walki, a kto ją tylko markuje, licząc na to, że płomień rozniecony w Minnesocie ogarnie całą Amerykę i za trzy lata zza Atlantyku przybędzie Joe Biden 2.0.

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos było dawniej miejscem, do którego można było zastosować powiedzenie, które dekadę temu z upodobaniem powtarzali entuzjaści Facebooka: „Jeżeli cię tam nie ma, to znaczy, że nie istniejesz”. Tam odbywała się ogólnoświatowa dystrybucja prestiżu. Już nie. Wydarzenie, które dawniej stanowiło szczytową emanację uroszczeń liberalnego umysłu, konsekwentnie obejmującego władztwo nad coraz to nowymi dziedzinami życia i obszarami świata, było w tym roku widownią spektakularnej porażki tego projektu. Co zabawne, stało się to za przyczyną jednego z dwóch amerykańskich prezydentów, którzy potraktowali Davos na tyle poważnie, że odwiedzili to miejsce w czasie swojego urzędowania. Pierwszym był Bill Clinton ćwierć wieku temu, który chciał podnieść swój prestiż nadwątlony aferą ze stażystką, więc przemawiał pięknie o globalizacji i światowych wyzwaniach oraz udzielił prezydenckiego prestiżu organizacji, która właśnie rosła w siłę. Drugim jest Donald Trump, który przyjechał wraz z ekipą nieuprzejmych współpracowników, aby zniszczyć liberalny porządek. Tak oto stworzona przez Europejczyków impreza rosła i upada dzięki Amerykanom.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także