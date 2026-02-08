Biała zaraza

Oglądanie na żądanie II Szesnaście nominacji do Oscara dla „Grzeszników” Ryana Cooglera to taki sam policzek dla X muzy jak ubiegłoroczny grad światowych wyróżnień dla filmu „Emilia Pérez”, który był musicalem transsocrealistycznym.
Nachalnie antyamerykański nibyhorror, nibypastisz, jest w istocie wykładem z krytycznej teorii ras ubranym w szatki hollywoodzkiej rozrywki. Nie jestem zdziwiony, ale ci, którzy po raz pierwszy obejrzą go w streamingu (dokąd właśnie trafił), pewnie będą zdziwieni. W skrócie: para czarnych uciekinierów z Chicago (bracia bliźniacy grani przez jednego aktora, Michaela B. Jordana) trafia na głębokie Południe, gdzie otwiera knajpę dla swoich.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
