Mierz wysoko!

To działo się naprawdę. W styczniu 2026 r. 40-letni Alex Honnold wszedł na „101” – 101-piętrowy wieżowiec w Tajpej. Bez lin, bez uprzęży, bez spadochronu, bez asekuracji. Była to największa w historii wspinaczka na wieżowiec.

Cały wyczyn można obejrzeć od początku do końca w Netflixie. Transmitowano go na żywo, film „Skyscraper Live” zapewne zdobędzie setki tysięcy odsłon.