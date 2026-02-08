Sześć lat prześladowań za cytowanie Biblii. Dramatyczne zeznania fińskiej polityk przed Kongresem USA

4 lutego tego roku ta fińska parlamentarzystka i była minister spraw wewnętrznych Finlandii zeznawała jako świadek przed Komitetem ds. Sprawiedliwości Kongresu USA. Fińska polityk opowiedziała o trwającym już sześć lat prześladowaniu przez fiński rząd i wymiar sprawiedliwości z jednego, bardzo prostego powodu: otóż występując przeciw ideologii gender i krytykując projekt tzw. małżeństw jednopłciowych pani Räsänen odwoływała się do Biblii. Umieściła w mediach społecznościowych m.in. cytat z listu do Rzymian świętego Pawła, w którym to apostoł jednoznacznie potępił relacje homoseksualne.

Przesłuchanie przed Kongresem miało tytuł „Europejskie zagrożenie dla wolności słowa”. Cytowany przez byłą minister fragment (Rz 1, 24-27) brzmi następująco: „Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie”. Swoją drogą ciekaw jestem ilu Polaków zna ten cytat, który to został usunięty z czytań mszalnych po Soborze Watykańskim II. Jak widać międzynarodówka genderowa ma wymiar prawdziwie ekumeniczny i globalny.

Pani Räsänen wytłumaczyła, dlaczego posłużyła się tym cytatem z Nowego Testamentu: „Chciałam pokazać, że jeśli kierownictwo (luterańskiego) Kościoła popiera takie imprezy jak parada Równości to stoi to w sprzeczności z podstawą, na której oparta jest wiara, z Biblią”. W 2021 roku Räsänen została oskarżona o prowadzenie „agitacji przeciw grupie mniejszościowej” i o „podżeganie do nienawiści”. Wcześniej poza umieszczeniem cytatu na Twitterze w 2019 roku broniła swoich poglądów w debacie radiowej, też w 2019 roku. W 2004 roku napisała ulotkę pod strasznie niepoprawnym tytułem „Mężczyzną i kobietą stworzył ich”. Komitet Kongresu USA prowadzi przesłuchania, pisze portal lifesitenews.com, w związku z coraz to nowszymi próbami nałożenia kagańca na wolność słowa w Europie. Ostatnimi przykładami takich niebezpiecznych praw są brytyjski „Online Safety Act” i unijny „Digital Services Act”.

Od chwili, gdy opublikowała krytykę relacji homoseksualnych, przeciw Räsänen nieustannie toczą się sprawy sądowe z oskarżenia publicznego. Dwa razy została uwolniona od odpowiedzialności przez sądy niższej instancji: w 2022 roku przez sąd okręgowy w Helsinkach, w 2023 przez sąd apelacyjny też w Helsinkach. Mimo to prokurator generalny nie chce się poddać i nadal próbuje doprowadzić do jej skazania. Dlatego w październiku 2025 roku zaczął się jej kolejny proces, tym razem przed Sądem Najwyższym Finlandii. W USA pani Räsänen słusznie zauważyła, że proces pokaże, czy „pokojowe wyrażanie swoich głębokich przekonań może być traktowane jako przestępstwo kryminalne we współczesnej Europie. Czy obywatele, w tym członkowie kleru i wybrani demokratycznie politycy, mogą wypowiadać się otwarcie w sprawach wiary i sumienia bez obawy przed prześladowaniami. Ostatecznie chodzi o to, czy powiedzenie w co się wierzy może być czymś nielegalnym”. Nic dodać, nic ująć.

Mam wrażenie, że jako jeden z pierwszych polskich publicystów pisałem o skandalicznej sprawie byłej minister od samego początku. Brałem też udział w zorganizowanej przez ministra Marcina Romanowskiego debacie na temat zagrożeń dla wolności sumienia. W styczniu 2022 pisałem m.in. (całość tekstu tu https://dorzeczy.pl/opinie/257185/lisicki-najbardziej-haniebny-proces-w-europie.html):

„Otóż prokurator generalny Finlandii uznał, że popełniła ona przestępstwo zaliczane w fińskim kodeksie karnym do kategorii zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Brzmi poważnie, nieprawdaż? Były minister spraw wewnętrznych, który dopuszcza się zbrodni przeciw ludzkości, o co jest oskarżany nie przez byle jakich wariatów i trolli – wiadomo, każdego można obwinić o wszystko – ale przez prokuratora generalnego, a sprawę rozstrzyga sąd – toż to powinna być gratka dla dziennikarzy. A tu cicho sza.

Teraz clou: zbrodnia przeciw ludzkości ma polegać na tym, że pani Räsänen trzy razy (w wywiadzie w gazecie, na Twitterze i w ulotce) zacytowała fragmenty Pisma Świętego. Nie takie sobie zwykłe fragmenty jednak, ale konkretne i dla dzisiejszego liberalnego odbiorcy nie do zniesienia (co tłumaczy najwyraźniej medialną wstrzemięźliwość): a mianowicie o tym, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, oraz o tym, że homoseksualizm jest grzechem przeciwko naturze. Była minister skrytykowała ponadto swoją luterańską wspólnotę za dofinansowanie lobby LGBT. Na domiar złego na ławce oskarżonych o szerzenie nienawiści znalazł się przywódca wspólnoty luterańskiej w Finlandii, Juhan Pohjola, ponieważ był wydawcą broszurki pt. „Mężczyzną i kobietą stworzył ich”, do której tekst napisała Päivi Räsänen. (…)

Pod presją ideologów genderowych [zachodni politycy] powprowadzali od dawna nowe ustawy, które to zrównują krytykę homoseksualizmu (transwestytyzmu i innych osobliwości) z nienawiścią. Strojąc się w szaty obrońców ludzkiej godności, próbują zatkać usta inaczej myślącym. Jednak skąd się bierze milczenie wszelkiej maści ekumenistów? Gdzie są zwolennicy dialogu i bliskości – teraz, kiedy ich głos mógłby mieć znaczenie? Kiedy mogliby pokazać, że tym, co dla chrześcijan wspólne, jest biblijne rozumienie życia i moralności? Głucho wszędzie. Wszyscy ci organizatorzy dni jedności, dialogów, porozumień, dokumentów siakich i owakich nabrali wody w usta i milczą. Zamiast stanąć w obronie prześladowanej za wiarę luteranki i luteranina, wybrali schowanie głowy w piasek.

Gdyby pani Räsänen została skazana, grożą jej nawet dwa lata pozbawienia wolności”.

Teraz wiadomo, wtedy skazana nie została. Widać też, że wszystko co napisałem się sprawdziło. Lewaccy ideologowie próbują odebrać chrześcijanom prawo do wolności sumienia. Jak zauważają niektórzy komentatorzy wyrok fińskiego Sądu Najwyższego może zadecydować o granicach wolności słowa i wyznania w Europie. Na szczęście teraz proces ten odbywa się pod czujnym okiem amerykańskiego Kongresu. Gdyby nie zwycięstwo Donalda Trumpa sprawa byłaby na pewno przegrana. Obecnie może być inaczej.

A swoją drogą jak to jest, że Finlandia, która mieni się być obrońcą „naszych wspólnych zachodnich wartości” w tak bezprzykładny i bezwzględny sposób zwalcza u siebie wolność słowa? Jak to się stało, że zwykłe cytowanie Pisma Świętego ściągnęło na panią Räsänen wieloletnie prześladowania, ciąganie po sądach, wrogą kampanie medialną? Dlatego opowieści naszych dyżurnych propagandystów, którzy usta mają pełne sloganów o wyższości Zachodu tak mnie śmieszą. Zanim zaczną pouczać innych niech przypomną sobie ewangeliczną i w ogóle starożytną naukę „Lekarzu, ulecz samego siebie”.