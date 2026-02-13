Wiceminister cieszy się z decyzji prezydenta. Dziękuje doradcom Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartek, że zawetował dwie ustawy, a kolejne osiem podpisał. Wśród ustaw z podpisem głowy państwa znalazła się nowelizacja Kodeksu wyborczego. Przewiduje ona możliwość zbierania podpisów poparcia dla kandydatów w wyborach powszechnych także w formie elektronicznej.

Nawrocki zastrzegł, że nowela wymaga uzupełnienia. W czwartkowym oświadczeniu wideo w sprawie podpisanych i zawetowanych ustaw udostępnionym na platformie X zaznaczył, że nowelizacja Kodeksu wyborczego "wymaga pilnego uzupełnienia". – Obecna ustawa pozwala wykorzystać elektroniczny podpis tylko przy okazji wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Oczekuję, że zbiórka podpisów w takiej postaci będzie możliwa także w inicjatywach referendalnych, w tym referendach lokalnych, a także w obywatelskich inicjatywach ustawodawczych – zaapelował.

Przepisy zakładają utworzenie "portalu zgłaszania kandydatów lub list kandydatów w wyborach powszechnych". Za pośrednictwem portalu wyborcy będą mogli składać elektroniczne deklaracje poparcia, które będą uwierzytelnione m.in. podpisem zaufanym, podpisem osobistym czy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wejście w życie nowych przepisów nie oznacza rezygnacji z tradycyjnej formy zbierania podpisów.

Gramatyka dziękuje doradcom

Radości nie kryje wiceminister cyfryzacji z Polski 2050 Michał Gramatyka: "Ależ duma! Prezydent Nawrocki podpisał elektroniczną zbiórkę podpisów w wyborach – projekt Polski 2050. Brawo My". "Dziękuję doradcom Prezydenta, Wandzie Buk i Januszowi Cieszyńskiemu – z pewnością mieli swój udział w tym sukcesie" – dodał.

Z przyjęcia ustawy cieszy się cała Polska 2050. Formacja zauważa we wpisie w mediach społecznościowych, że prezydent podpisał jeszcze dwie inne jej ustawy. "Trzy ustawy Polski 2050 podpisane przez Prezydenta! Elektroniczne podpisy pod listami poparcia Dzień Inwalidy Wojennego Wzmocnienie OSP w akcjach ratowniczych Tak działa #WyrazisteCentrum!" – wskazano.

Czytaj też:

Prezydent zawetował dwie ustawy. "Nie możemy tworzyć precedensu"