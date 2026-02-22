Robert Duvall (1931–2026)

Robert Duvall jako Tom Hagen okazał się jedną z najciekawszych, skomplikowanych i ludzkich (obok Freda) postaci całej sagi Coppoli. Ten sam Francis Ford dał mu jeden z najbardziej pamiętnych kinowych epizodów wszech czasów, obsadzając w roli płk. Kilgore’a, miłośnika surfingu i napalmu. Duvall miał jednak do niego pretensje, że ów bohater jest zanadto jednowymiarowy.

Siedem razy nominowany do Oscara, zdobył go tylko raz, za rolę zapijaczonego muzyka w zapomnianym dziś filmie Bruce’a Beresforda „Pod czułą kontrolą” („Tender Mercies” 1983).