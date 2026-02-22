Salceson na ławie

DEKAMERONKI Ludzie są coraz bardziej wytresowani przez media. Dłuższe opowieści są zastępowane punktami prostych skojarzeń wokół jakiegoś pojęcia-hasła.
Zestawy skojarzeń są proste jak mały chemik i ogarniają już cały świat. Problem w tym, że z takiej bańki już się nie wychodzi, ot – dla podtrzymania życia w tej szklanej kuli wrzuca się medialnie od czasu do czasu jakieś nowe pojęcie. Czasami znowu to bieg zdarzeń wywołuje stare, zapomniane skojarzenie, które odłożone czekało na mózgowej półeczce z napisem: „bodziec – reakcja”.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
