Myśli nad żelazkiem

Nieuchronne przechodzenie panów na T-shirty przyjmuję z przykrością. Koszulki polo jeszcze zniosę. Z krawatem pożegnaliśmy się już chyba nieodwracalnie, może z wyjątkiem najbardziej oficjalnych okoliczności – jakoś tego mi nie żal. Koszuli jednak tak.

Koszule są jak partie polityczne – dzielą się na dwie frakcje, bez możliwości wzajemnego porozumienia.