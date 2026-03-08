Myśli nad żelazkiem
Myśli nad żelazkiem

NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU II Widok mężczyzny w uprasowanej, świeżej koszuli budzi we mnie zawsze sympatię.

Nieuchronne przechodzenie panów na T-shirty przyjmuję z przykrością. Koszulki polo jeszcze zniosę. Z krawatem pożegnaliśmy się już chyba nieodwracalnie, może z wyjątkiem najbardziej oficjalnych okoliczności – jakoś tego mi nie żal. Koszuli jednak tak.

Koszule są jak partie polityczne – dzielą się na dwie frakcje, bez możliwości wzajemnego porozumienia.

