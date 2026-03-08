Łapacz z Montany

Czekają nas zatem seriale: „The Dutton Ranch” o losach Beth i jej męża Ripa, „6666” o mieszkańcach teksańskiej posiadłości Duttonów oraz „1944”, czyli kolejny (po „1883” i„1923”) prequel „Yellowstone”. Teraz własną odcinkową opowieść dostał Kayce Dutton grany przez Luke’a Grimesa.

Jak pamiętają widzowie głównego serialu, ów kowboj, były komandos i mąż Indianki z miejscowego rezerwatu zdecydował się ostatecznie odciąć od walki o schedę po seniorze rodu (znaczy po Kevinie Costnerze) i zostać na swoim (East Camp).