Otwarte oko kamery

Wystąpił niemal w dwustu filmach, lecz do krajowego rekordzisty w tym zakresie, Leona Niemczyka, jeszcze trochę mu brak. Obaj zagrali między innymi w „Powrocie wabiszczura”, skądinąd obrazie słusznie zapomnianym. Zdjęcia powstawały w Tadżykistanie. „Zaciekawiło mnie skąd Leon tak dobrze zna się z miejscowym aktorem.

Jak to skąd? – zdziwił się Niemczyk – Z enerdowskich westernów. On, śniady, skośnooki zawsze wcielał się w Indianina, a ja bywałem kowbojem”.