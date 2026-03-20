"Paliwo mogło być po 5,19 zł". Obajtek ujawnia, ile wkrótce może kosztować benzyna

Ceny ropy w USA spadają.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na maj zniżkuje na NYMEX w Nowym Jorku o 2 proc. do 93,69 USD. Z kolei cena Brent na ICE na maj spada o 1,2 proc. do 107,39 USD za baryłkę.

Mimo tego, że ceny ropy spadają, nie widać tego na stacjach należących do Orlen. Ceny za litr paliwa rosną z dnia na dzień. Za diesla to już ponad 8 zł za litr.

Ceny ropy spadają, a na stacjach Orlen ceny paliw rosną. Obajtek tłumaczy dlaczego

Daniel Obajtek, były prezes Orlenu, obecnie europoseł PiS, pytany przed DoRzeczy.pl dlaczego, mimo spadku cen ropy w USA, rosną ceny paliwa na stacjach należących do Orlenu, odpowiedział, że „rządzą nami kłamcy i oszuści”.

– Pragnę zaznaczyć, że paliwo mogłoby być tańsze, tak samo, jak to tanie za naszych czasów. Kiedy byłem prezesem Orlenu, też mieliśmy baryłkę ropy po 120 dolarów, a dolara po 4,30 zł. Dziś dolar jest po 3,60 zł. Jednak rząd i Orlen oszukują społeczeństwo, ale społeczeństwo się z na to godzi – podkreślił.

Daniel Obajtek przypomniał wyniki Orlenu za czwarty kwartał 2025 roku – jak podkreślił – okazuje się, że Orlen „na dwa mld zł więcej złupił Polaków, bo o tyle miał zysku operacyjnego na detal”.

– Jeszcze miesiąc temu, gdy nie było konfliktu na Bliskim Wschodzie, paliwo mogło bez problemu być po 5,19 zł tak, jak deklarował Donald Tusk w kampanii wyborczej – podkreślił.

Rząd i Orlen mogliby podjąć działania, aby obniżyć ceny paliw

Pytany o to, jakie działania powinien podjąć rząd, aby zmniejszyć ceny paliw, były prezes Orlenu zauważył, że 54 proc. ceny paliwa to są daniny do państwa.

– Rząd powinien podjąć te same działania, które podejmowaliśmy my, zmniejszenie VAT-u do 15 proc. i ograniczenie akcyzy. Więc z jednej strony – powinno zacząć działać państwo, a z drugiej strony – Orlen powinien podzielić się trzema marżami i je zmniejszyć, bo ma jeszcze marżę rafineryjną, o czym nie mówi, marżę hurtową i marżę detaliczną. I w ten sposób powinien stabilizować cenę – wyjaśnił.

Daniel Obajtek podkreślił, że kiedy poprzedni zarząd Orlenu stabilizował cenę paliw, to teraz jest za to ciągany po prokuraturach.

– Natomiast społeczeństwo godzi się tym. Przypomnę jeszcze raz – w czwartym kwartale 2025 miał 4 mld zł zysku operacyjnego z detalu. W czwartym kwartale 2023 roku, kiedy ja byłem prezesem Orlenu, mieliśmy 2 mld zł zysku operacyjnego z detalu. Więc jeżeli społeczeństwo się z tym godzi, to proszę bardzo, tak właśnie jest – dodał.

Europoseł PiS zauważył, że „za naszych czasów, jak mieliśmy wojnę i też konflikt na Bliskim Wschodzie, to była wina PiS”. – Teraz, jak rządzi „uśmiechnięta Polska”, wysokie ceny paliwa to wina Trumpa – zwrócił uwagę.

Daniel Obajtek poprosił, aby przypomnieć sobie czasy, kiedy to on był prezesem Orlenu.

– Mieliśmy rekordowe zyski, a mimo te stabilizowaliśmy ceny. Zyski robiliśmy na hedgingowaniu gazu, ropy, certyfikatów i innych różnych rzeczach. Obracaliśmy pieniądze na zasadzie giełdy, handlu w różnych częściach świata. Obecny zarząd Orlenu woli złupić Polaków, dorzucić marży i dziękuję. A naród się z tym godzi – podkreślił.

Europoseł PiS dodał, że Orlen zarabia na konflikcie na Bliskim Wschodzie i to zarabia bardzo dobrze.

Dlaczego rząd i Orlen nie chcą obniżyć cen paliw?

Pytany o to, dlaczego jego zdaniem rząd nie chce obniżyć podatków i czy może chodzić o łatanie gigantycznego deficytu, przypomniał, że „Donald Tusk półtora tygodnia temu powiedział, że mimo iż ceny ropy rosną, to nie wpłynie to na ceny paliw”.

– I nagle ludzie się obudzili, i mają paliwo po 3 zł droższe – podkreślił.

Daniel Obajtek zachęcił do tankowania na Orlenie, ponieważ jest patriotą.

– Życzę przyjemnego tankowania wszystkim. I życzę tego, by sobie wspomnieli czasy Daniela Obajtka w Orlenie, jak będą tankować. Jak trzymacie pistolet do tankowania, to radzę wam sobie przypomnieć Daniela Obajtka, jak paliwo mieliście poniżej 6 zł za litr – mówił.

Ile może kosztować litr diesla? Obajtek podał cenę

Dopytywany, ile może kosztować litr paliwa, jeśli rząd i Orlen nie podejmą żadnej interwencji, ocenił, że „w tym tempie to olej napędowy będzie po 9 zł za litr, a benzyna będzie powyżej 8 zł za litr”.

– Ostrzegałem dwa tygodnie temu ludzi, że będzie paliwo 2 złote droższe, to był hejt na mnie, że sieję panikę i dezinformację.

twitterCzytaj też:

"Ciebie stać, komuchu". Czarnek uderza w Czarzastego za wysokie ceny paliwCzytaj też:

Ceny paliwa spadną? Wiadomo, czy rząd obniży podatki