Żurek bierze się za Sopińskiego. "Przykład politycznej zemsty"

Minister Sprawiedliwości wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie odwołania Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dra Michała Sopińskiego

W komunikacie opublikowanym w serwisie rządowym nie podano konkretnej przyczyny ruchu przeciwko Sopińskiemu. Wskazano jedynie podstawę prawną – art. 432 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pozwalającym na odwołanie rektora może nastąpić w przypadku rażącego lub uporczywego naruszenia przepisów prawa, po zasięgnięciu wymaganych opinii właściwych organów.

"Postępowanie jest w toku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Sprawiedliwości po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, analizie zgromadzonego materiału dowodowego oraz uzyskaniu wymaganych opinii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa" – czytamy na gov.pl.

Żurek chce odwołania Sopińskiego

Na profilu "Prawnicy dla Polski" w social mediach opublikowano wpis, w którym wyrażono stanowczy sprzeciw wobec działania Waldemara Żurka.

"Dzisiejszy akt agresji wobec dra Michała Sopińskiego to polityczny atak na człowieka, który miał odwagę mówić własnym głosem i nie podporządkował się autorytarnym żądzom władzy wykonawczej".

"Gdy nie udało się uderzyć w Akademię Wymiaru Sprawiedliwości ustawą, presją i osłabianiem jej pozycji, ruszono bezpośrednio na jej Rektora" – czytamy.

Dalej wskazano, że dr Sopiński "jest dziś symbolem oporu wobec politycznego zastraszania, niszczenia niezależnych instytucji i podporządkowywania państwa partyjnej zemście".

"Kto dziś atakuje Sopińskiego, atakuje wolność akademicką, autonomię uczelni i prawo do sprzeciwu wobec bezprawia" – dodano.

"Polityczna zemsta". Apel do Rady Głównej Nauki

W sprawie ukazał się także apel wraz z petycją w obronie wolności akademickiej i prawa do nauki skierowane do do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na stronie "Petycje online" w tej sprawie zamieszczono obszerne uzasadnienie potrzeby obrony dra Sopińskiego. Czytamy w nim między innymi, że "Stojąc na straży prawa, to jest wskazując Ministrowi Sprawiedliwości jednoznacznie, że nie można usunąć z urzędu Prokuratora Krajowego, podważać prezydenckiego prawa łaski, nie uznawać sędziów skutecznie powołanych przez Prezydenta RP, a wreszcie podważać uprawnień Trybunału Konstytucyjnego, dr Michał Sopiński naraził się na szereg szykano różnym stopniu dolegliwości, łącznie ze zniszczeniem jego prywatnego samochodu przez nieznanych sprawców, jak też utratą dobrego imienia w związku z poleceniem rozpoczęcia postępowania dyscyplinarnego za krytykę wątpliwych prawnie działań Ministra Sprawiedliwości".

"W naszej ocenie wszystko to – łącznie z bezprawnym naruszeniem jej terytorialnej autonomii przez służby specjalne – było wyłącznie po to, żeby go zastraszyć i zmusić do rezygnacji ze stanowiska. Obecna próba bezprawnego odwołania Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości stanowi przykład politycznej zemsty za aktywność w debacie publicznej podejmowaną przez jej rektora i nauczyciela akademickiego" – czytamy dalej.

"[...] Protestujemy przeciwko tym podejmowanym z niesłychaną determinacją i uporem działaniom władz politycznych, które są wymierzone w Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. Przejawem tych działań było uchwalenie ustawy, która pod pozorem zmiany nazwy Akademii zmierzała do naruszenia jej autonomii i podporządkowania jej władzom politycznym –zapobiegła temu dopiero odmowa podpisania ustawy przez Prezydenta RP. Elementem szykan wobec uczelni stało się drastyczne ograniczanie jej budżetu przez Ministra Sprawiedliwości. Szczególną represją jest wstrzymanie przez niego na pięć lat naboru studentów na studia".

kandydackie do Służby Więziennej, pomimo protestów samorządu studenckiego i związków zawodowych. Teraz jednak Minister Sprawiedliwości idzie dalej i próbuje odwołać Rektora-Komendanta Akademii dr Michała Sopińskiego".

