"Co za bezczelne kłamstwo". W sieci zawrzało po wypowiedzi Tuska

Premier był w piątek gościem programu #BezKitu TVN24. Donald Tusk został zapytany o zamykanie oddziałów ginekologiczno-położniczych na terenie całego kraju, co ma miejsce od początku tego roku. Z ust uczestnika programu padł przykład Leska na Podkarpaciu. Tymczasem szef rządu stwierdził, że porodówka w tym mieście nadal funkcjonuje.

– Ja na co dzień, na bieżąco jestem informowany o sytuacji na porodówkach – powiedział Tusk, czym wywołał burzę w sieci. Media szybko ustaliły, że funkcjonowanie oddziału zostało zawieszone już w lipcu ubiegłego roku. Ostatecznie porodówkę zamknięto na początku 2026 roku.

Fala komentarzy

Wypowiedź premiera wywołała falę niezadowolenia i mnóstwo komentarzy.

"Mieliście te kobiety tak głęboko w poważaniu, że nawet pan nie zauważył? Bez żartów. Kobiety z mniejszych miejscowości też są obywatelkami i należy im się godny i bezpieczny poród" – napisała Marcelina Zawisza z partii Razem.

"Wczoraj premier Donald Tusk powiedział w TVN24, że porodówka w Lesku nie została zamknięta. Nie tylko jest zamknięta, ale SP ZOZ w Lesku nie planuje w najbliższym czasie utworzyć tzw. pokoju narodzin – piszę w 'Rzeczpospolitej'. To miało być rozwiązanie Ministerstwa Zdrowia, żeby zabezpieczyć kobiety w ciąży na terenach, gdzie nie ma porodówek" – stwierdziła dziennikarka "Rzeczpospolitej" Dominika Pietrzyk.

"Co za bezczelne kłamstwo premiera w dużej telewizji. Chyba nawet na żywo. Porodówka w Lesku NIE DZIAŁA! Doprowadziliście #Koalicja13grudnia do jej zamknięcia! Obejrzyjcie dokładnie to wideo jak butny Tusk zbija z tropu pytających go młodych ludzi. Oni słuchaj, w końcu wierzą, no bo chcą wierzyć osobie, która piastuje jedno z najwyższych stanowisk w państwie. A ten bezczelnie wprowadza i ich, i wszystkich widzów w błąd. #TuskDoDymisji" – ocenił polityk PiS Stanisław Karczewski.

"Wczorajszy wywiad Tuska w TVN24, to jakaś totalna kompromitacja. Dostaje pytanie od publiczności o porodówkę w Lesku. Zarzeka się, że nie została zlikwidowana. A fakty są takie, że została zawieszona w połowie 2025, a oficjalnie zamknięta w 01.01.2026. Co za kłamca" – napisał Jan Molski.

