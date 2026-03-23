Jedną z metod są kontakty z partiami politycznymi w Polsce, zarówno z obozu rządzącego, jak i z opozycji. Są one szerokie i wielorakie do tego pełniejsze, niż politycy w Niemczech są skorzy to przyznać.

Dr Alexander Wolf, członek Komisji Spraw Zagranicznych w Bundestagu, polityk opozycyjnej partii AfD, wiceprzewodniczący partii Alternatywa dla Niemiec w Hamburgu, sprawozdawca Komisji do spraw Polski, złożył oświadczenie w związku z interpelacją poselską w Bundestagu w sprawie kontaktów Ambasady Niemiec w Warszawie z partiami opozycji. Jego brzmienie jest następujące: „W interesie Niemiec jest utrzymywanie kontaktów ze wszystkimi partiami wchodzącymi w skład Sejmu. Do nich należy też prawicowo-konserwatywna Konfederacja. Kontakty te nie powinny mieć charakteru sporadycznego, lecz regularny, bowiem opozycja to zawsze rząd w oczekiwaniu – chyba, że będzie się jej przeszkadzać, jak to ma miejsce w Niemczech, w dojściu do władzy przez niedemokratyczny Firewall. Ale także i u nas Firewall kruszy się i niebawem całkiem się rozsypie”.

Alexander Wolf wydał to oświadczenie po uzyskaniu odpowiedzi od sekretarza stanu Gézy Andreasa von Geyra z dnia 10 marca na pytanie, które brzmiało: „Z jakimi partiami reprezentowanymi w Sejmie Ambasada Niemiec w Warszawie utrzymuje kontakt (w tym z Konfederacją) i jaką formę przybiera ten kontakt (jeśli nie ma kontaktu, prosimy o wyjaśnienie)?”.

Sekretarz stanu w rządzie Niemiec odpowiedział następująco:

„Ambasada w Warszawie utrzymuje kontakty z jak największą liczbą istotnych sił politycznych w kraju przyjmującym. Jedynym wyjątkiem, ze względu na zajmowane antysemickie stanowisko, jest Konfederacja Korony Polskiej posła Grzegorza Brauna.

Regularne kontakty utrzymywane są zarówno z partiami rządzącymi KO, PSL, Polską 2050 i Lewicą, jak i z opozycyjną partią PiS. Sporadyczne kontakty utrzymywane są również z przedstawicielami Konfederacji. Obejmują one spotkania z Prezydiami Sejmu i Senatu, przewodniczącymi najważniejszych komisji obu izb parlamentu oraz członkami Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej w Sejmie i Senacie. Regularne spotkania z lokalnymi przedstawicielami władz 16 województw, miast i gmin odbywają się w różnych miejscach kraju”.