"Panie prezydencie Nawrocki..." Trzaskowski chciał punktować, sam się skompromitował

Rafał Trzaskowski, komentując podróż Karola Nawrockiego do USA przekonuje na X, że "na Trumpie prawdziwe wrażenie robi ten, który jest mocny, ale nie w gębie, tylko po prostu naprawdę w czynach". Chciał w ten sposób uderzyć w Karola Nawrockiego.

Na Trumpie, panie prezydencie Nawrocki…

Rafał Trzaskowski, po raz kolejny dziś postanowił skierować za pośrednictwem mediów społecznościowych kilka słów pod adresem Karola Nawrockiego. Tym razem w kontekście relacji z USA i Donalda Trumpa. W opublikowanym na X nagraniu, Trzaskowski nie szczędził pouczeń i górnolotnych rad pod adresem Nawrockiego. Już na wstępie stwierdził: – Jeżeli chce się być silnym, to nie należy tylko pohukiwać i wyjeżdżać z czaszki, tylko trzeba umieć budować koalicję i mieć argumenty do tego, żeby przekonywać naszych najbliższych sojuszników – mówił prezydent Warszawy. – A nim nie jest Viktor Orban – podkreślił.



Najmocniejsze fragmenty dotyczyły jednak samego Trumpa. Trzaskowski najwyraźniej uznał, że najlepiej wie, co robi wrażenie na byłym prezydencie USA. – Na Trumpie, panie prezydencie Nawrocki, prawdziwe wrażenie to robi ten, który jest mocny, ale nie w gębie, tylko po prostu naprawdę w czynach – przekonywał. Dalej było jeszcze bardziej mentorsko. – Ktoś, kto jest w stanie budować nasze własne polskie zdolności obronne, a nie ktoś, kto się po prostu uzależnia w 100 proc. tylko i wyłącznie od Stanów Zjednoczonych, bo to nigdy nie jest dobre rozwiązanie – wyjaśniał, rozwijając swoją własną wizję polityki bezpieczeństwa.

"Trzeba mieć dobre relacje z Waszyngtonem"

Trzaskowski zaznaczył też, że relacje z USA są potrzebne, ale najlepiej pod jego warunkami. – Oczywiście, że trzeba mieć dobre relacje z Waszyngtonem, ale trzeba mieć alternatywę, dlatego że wtedy będziemy traktowani po partnersku, jako państwo wpływowe – mówił. Nie zabrakło również uszczypliwości pod adresem prezydenta. – A nie jako ktoś, kto przyjeżdża się, odmeldowywuje, że wszystko zostało załatwione – dodał, odnosząc się przy okazji wprost do zawetowania ustawy o europejskim funduszu wsparcia obronności SAFE.

Prezydent Karol Nawrocki w dniach 27–30 marca uda się z roboczą wizytą do Stanów Zjednoczonych. Jednym z głównych punktów programu będzie jego udział w konferencji CPAC w Teksasie – jednym z najważniejszych wydarzeń środowisk konserwatywnych na świecie – gdzie wystąpi jako prelegent. Oprócz tego zaplanowano wizytę w zakładach Lockheed Martin produkujących myśliwce F-35, co wpisuje się w kontekst współpracy obronnej Polski z USA. Prezydent spotka się również z przedstawicielami Polonii w Teksasie, podczas czego wręczy odznaczenia państwowe.

