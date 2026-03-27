Nawrocki leci do USA. Znamy plan wizyty

"W dniach 27-30 marca (piątek-poniedziałek) Prezydent RP Karol Nawrocki odbędzie podróż do Stanów Zjednoczonych" – poinformował rzecznik Rafał Leśkiewicz.

"W programie zaplanowano wizytę w fabryce Lockhead Martin produkującej myśliwce F-35, udział w Konferencji Konserwatywnej Akcji Politycznej (CPAC) w Dallas a także spotkanie z Polonią mieszkającą w Teksasie, połączone z wręczeniem odznaczeń państwowych" – wskazał Leśkiewicz.

Rzecznik Nawrockiego dodał, że "po powrocie z USA Pan Prezydent poinformuje o działaniach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego".

"Z dumą ogłaszamy". Prezydent Nawrocki wystąpi podczas CPAC w Teksasie

Kilka dni temu organizatorzy CPAC potwierdzili udział w konferencji polskiego przywódcy. "CPAC z dumą ogłasza, że prezydent Karol Nawrocki będzie prelegentem na konferencji CPAC USA 2026 w Grapevine w Teksasie, która odbędzie się w dniach 25-28 marca" – podano na oficjalnym profilu organizacji.

Na stronie CPAC czytamy: "Karol Nawrocki pełni obecnie funkcję 7. prezydenta Polski, a urząd objął w sierpniu 2025 roku. Jego doświadczenie zawodowe wynika z kierowania najważniejszymi polskimi instytucjami historycznymi, w tym z pełnienia funkcji Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) i Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej. Jego program opiera się na ochronie tożsamości narodowej, propagowaniu wartości chrześcijańskich, pielęgnowaniu patriotycznej pamięci historycznej oraz modelu 'Europy Narodów', który opiera się centralizacji władzy w Brukseli".

"Jako doktor historii i były bokser-amator, promuje silną politykę zagraniczną stawiającą Polskę na pierwszym miejscu, która koncentruje się na bezpośrednim, strategicznym partnerstwie ze Stanami Zjednoczonymi w celu zabezpieczenia granic Polski i jej wpływów w regionie. Wygłosił przemówienie inauguracyjne na temat swojego programu 'Polska i wolność na pierwszym miejscu' podczas inauguracyjnego CPAC Poland, zanim zapewnił sobie historyczne zwycięstwo prezydenckie" – tak zaprezentowano sylwetkę polskiego przywódcy.

Podczas CPAC w Teksasie wystąpi także Michał Rachoń, dyrektor programowy Telewizji Republika.

