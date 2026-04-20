Skażone mięso w popularnym dyskoncie. Pilny komunikat GIS

W tatarze wołowym wykryto groźne bakterie salmonelli.

Zakażenie może mieć poważne konsekwencje zdrowotne

"W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto bakterie Salmonella w badanych próbkach tatara wołowego z określonej poniżej partii" – przekazano w oficjalnym komunikacie. Chodzi o produkt "Tatar wołowy Kraina Mięs" w opakowaniu 200 g. Skażona partia oznaczona jest numerem 0992104, z terminem przydatności do spożycia 21.04.2026. Producentem są Zakłady Mięsne Łuków S.A., a produkt został wyprodukowany dla Jeronimo Martins Polska.

GIS podkreśla, że "spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego". W komunikacie przypomniano, że zakażenie może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. "Salmonella to groźna choroba układu pokarmowego, która zazwyczaj objawia się biegunką i wymiotami, ale może doprowadzić do odwodnienia, a w konsekwencji nawet do śmierci osoby chorej" – wskazano.

Można zwracać produkty do sklepu

Producent po otrzymaniu informacji o skażeniu uruchomił procedurę wycofania produktu. "Producent niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niezgodności produktu, uruchomił procedurę wycofania kwestionowanej partii z obrotu" – podano. Również sieć Biedronka opublikowała komunikat skierowany do klientów. Na stronie internetowej sieci sklepów pojawił się apel do wszystkich klientów, którzy zakupili wskazaną partię tatara, by nie jedli przekąski, która może być skażona zarazkami.

Konsumenci mają dwie możliwości – „mogą wyrzucić produkt do śmieci lub zwrócić go do najbliższego sklepu Biedronka i uzyskać zwrot pieniędzy za zakup”. GIS jednoznacznie zaleca: "Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem".

Zatrucie mundurowych. Gwałtownie wzrosła liczba chorychCzytaj też:

Salmonella w fabryce Ferrero w Belgii. Trzylatka trafiła do szpitala, firma wycofuje produkty