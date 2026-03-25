Jednak nie będzie spotkania Nawrockiego z Trumpem? "Biały Dom potwierdził"

"CPAC z dumą ogłasza, że prezydent Karol Nawrocki będzie prelegentem na konferencji CPAC USA 2026 w Grapevine w Teksasie, która odbędzie się w dniach 25-28 marca" – podano w komunikacie na oficjalnym profilu organizacji.

CPAC to coroczna konferencja odbywająca się w Stanach Zjednoczonych, której historia sięga lat 70. XX wieku. W wydarzeniu udział biorą konserwatywni politycy, działacze, dziennikarze i liderzy opinii.

Nie będzie spotkania Nawrockiego z Trumpem

W ubiegłą sobotę w programie "Kalejdoskop Wydarzeń" na antenie Polsat News Dorota Gawryluk zdradziła, że w najbliższy piątek prezydent Nawrocki poleci do Dallas, gdzie weźmie udział w kongresie CPAC, gdzie ma wygłosić przemówienie. Planowana jest także wizyta Karola Nawrockiego w Lockheed Martin, gdzie konstruowane są myśliwce F-35. Natomiast w niedzielę głowa państwa ma się spotkać z Polonią w Teksasie.

Gawryluk podała również, że Nawrocki spotka się w trakcie kongresu CPAC z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Dziennikarka podkreśliła, że otrzymała tę informację od swoich "amerykańskich przyjaciół". Tych doniesień nie potwierdził jednak szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

"Nie będzie spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem przy okazji konferencji CPAC w Teksasie. Biały Dom potwierdził mi, że prezydent USA nie pojedzie na doroczną konferencję konserwatystów w Dallas" – przekazał w środę wieczorem korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie Marek Wałkuski.

"Prezydent nie może w tym roku wziąć udziału w konferencji CPAC ze względu na swoje zobowiązania. Jest obecnie mocno zaangażowany w trwający konflikt z Iranem oraz zajmuje się innymi pilnymi sprawami" – poinformował Polskie Radio urzędnik Białego Domu.

W Stanach Zjednoczonych przebywa już pierwsza Marta Nawrocka, która wzięła udział w konferencji zatytułowanej "Wspólnie kształtujemy przyszłość", zorganizowanej przez Melanię Trump.

