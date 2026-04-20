Prof. Dudek: Wezmę prezydenta Nawrockiego w obronę

Na posiedzeniu Sejmu w ubiegłym tygodniu posłowie koalicji rządzącej ponownie nie zdołali odrzucić prezydenckiego weta wobec ustawy w sprawie regulacji rynku kryptoaktywów.

Na antenie Polsat News o sprawę tę w nawiązaniu do problemów giełdy Zondacrypto został zapytany prof. Antoni Dudek. Znany historyk i politolog starał się studzić rozniecane przez część polityków emocje dotyczące tego zagadnienia.

– Kryptowaluty to bardzo specyficzny rynek, to rodzaj hazardu – przypomniał. – Tu wielu zaskoczę i wezmę prezydenta Karola Nawrockiego w obronę – powiedział Dudek, zwracając uwagę, że przedłożona ustawa nic by nie dała w sprawie Zodnacrypto. – Ona nie jest w Polsce zarejestrowana. Nawet gdyby Nawrocki podpisał, to rynek ten podlega estońskiemu regulatorowi – przypomniał.

– Na tym polega problem z europejskim rynkiem. Dlatego tak ważna jest prokuratura europejska –ocenił profesor, dodając że "rozwiązanie" ws. kryptowalut powinno być jego zdanie ogólnoeuropejskie.

Koalicja próbowała obalić weto prezydenta po raz drugi

Sejm przeprowadził głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach w piątek. Decyzją parlamentarzystów stanowisko głowy państwa pozostało w mocy. Była to druga próba Koalicji Obywatelskiej wprowadzenia ustawy w życie.

Zgodnie z Konstytucją do odrzucenia prezydenckiego weta potrzeba było 3/5 głosów. Podczas głosowania koalicji zabrakło wymaganej liczby, zatem decyzja prezydenta Karola Nawrockiego pozostała w mocy.

Za ponownym uchwaleniem ustawy o kryptowalutach głosowało 437 posłów. Za było 243 parlamentarzystów, przeciw 191, a trzy osoby wstrzymały się od głosu. Do przyjęcia ustawy i obalenia weta prezydenta potrzeba było 263 głosów.

Kiedy na początku grudnia 2025 roku prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptowalut, projekt trafił do ponownego rozpatrzenia w Sejmie, a koalicja postanowiła spróbować raz jeszcze.

Politycy PiS i Konfederacji od początku podkreśli, że jest to kolejny temat zastępczy, który ma zasłonić fatalną politykę rządu, w tym między innymi na polu ochrony zdrowia. Sławomir Mentzen powiedział w Sejmie, że premier ani politycy, którzy głosowali za odrzuceniem prezydenckiego weta nie mają zielonego pojęcia jak funkcjonuje rynek kryptowalut. Z kolei Kancelaria prezydenta zapowiedziała wówczas, że będzie inicjatywa prezydencka dotycząca regulacji rynku kryptowalut.

