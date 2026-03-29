Transfiguracja w Egipcie

Znajduje się on w miejscu wyjątkowym, czczonym przez chrześcijaństwo, judaizm i islam. To właśnie tutaj, według Biblii, u podnóża góry, Mojżesz ujrzał gorejący krzew, a z jego wnętrza usłyszał głos Boga. Na szczycie góry Synaj otrzymał później kamienne tablice z przykazaniami. To miejsce jest ziemią świętą, na której objawiła się Boża Obecność wobec Mojżesza i wobec proroka Eliasza. Zaczynającymi się pod klasztorem, liczącymi 3750 stopni „Schodami Pokuty” przez wiele setek lat wspinali się do Boga utrudzeni pielgrzymi i mnisi.