Wielkanoc. Ks. Trzaska: Święta dotykają największej tajemnicy

Wielkanoc, czyli Zmartwychwstanie Pańskie, to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. Upamiętnia ono mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Wielkanoc. Dlaczego dla chrześcijan to najważniejsze święta?

Ks. Tomasz Trzaska, pytany przez DoRzeczy.pl o to, dlaczego dla chrześcijan Wielkanoc to najważniejsze święta, wyjaśnił, że święta wielkanocne dotykają największej tajemnicy, jaką jest tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.

– To fundament naszej wiary i naszych praktyk religijnych – dodał.

Ksiądz Trzaska podkreślił, że "z punktu widzenia wiary, wydarzyło się to, co najważniejsze, czyli zrealizowała się misja Chrystusa na ziemi".

– Z drugiej strony, człowiek otrzymał dzięki temu łaskę odpuszczenia grzechów i ponownie może po upadku z grzechu powstać, mieć odpuszczone grzechy i odzyskać szanse na niebo – mówił.

Duchowny zauważył, że "z punktu widzenia historii – zbawienie jest to największe wydarzenie, zaś dla człowieka – to największe wydarzenie w historii ludzkości, bo człowiek własnymi siłami swoich grzechów nie byłby w stanie odkupić".

Czy Wielkanoc da się przeżyć bez uczestnictwa w liturgii?

Ks. Tomasz Trzaska pytany, czy święta wielkanocne da się dobrze przeżyć bez uczestnictwa we Mszy świętej w te dni, odpowiedział, że „trudno sobie wyobrazić pełne przeżycie Wielkanocy bez udziału w liturgii, nie tylko w niedzielnej eucharystii, ale też w Triduum Paschalnym”.

– To właśnie w kościele i w liturgii przeżywamy tajemnice. Liturgia Triduum Paschalnego i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, niejako nas przenosi do tych wydarzeń. Liturgia jest wydarzeniem ponadczasowym – podkreślił.

Duchowny dodał, że „można oczywiście w wymiarze religijnym i w wymiarze rodzinnym się spotkać i przeżyć ten czas razem, natomiast pełne uczestnictwo to udział w liturgiach”.

– Nie, jakby się mogło komuś wydawać, poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę, które jest bardziej naszym obyczajem, nie wszędzie w świecie obecnym. Jeżeli ktoś święci pokarmy w Wielką Sobotę, a w niedzielę już nie uczestniczy w niedzielnej liturgii, to jest raczej odwrócony porządek – tłumaczy.

Ks. Trzaska podkreślił, że „jeśli już ktoś musi z czegoś zrezygnować, czy nie móc w czymś uczestniczyć, to raczej w święceniu pokarmów, aniżeli w niedzielnej liturgii”.

Dlaczego w okresie wielkanocnym należy pójść do spowiedzi i przyjąć Komunię Świętą?

„Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą” – brzmi trzecie Przykazanie Kościelne. Ks. Tomasz Trzaska pytany, dlaczego akurat tak jest przyjęte, wyjaśnił, że „z punktu widzenia duchowego to jest minimum, ale wręcz niewystarczające”.

– Trudno jest tylko raz w roku się spowiadać. Przyjętym minimum jest jednak przystąpić do spowiedzi i Komunii Świętej w okresie wielkanocnym, czy w okresie Wielkiego Postu – tłumaczył.

Ks. Tomasz Trzaska porównał to minimum do posprzątania w mieszkaniu raz w roku.

– Jak posprzątamy w domu raz w roku, to też będzie czysto przez pewien czas i powiemy, że sprzątamy. Jednak, żeby utrzymać porządek, musimy sprzątać regularnie. Mimo że być może analogia jest słaba, to ona jednak pokazuje, że potrzebujemy częściej korzystać ze spowiedzi, a Komunia Święta jest naszym pokarmem codziennym dla ludzi wierzących. Jest siłą dla nas w przeżywaniu codzienności, która jest niekiedy bardzo trudna. W związku z tym trzeba korzystać jak najczęściej, zarówno ze spowiedzi, jak i z Komunii Świętej, żeby mieć siłę na co dzień zmagać się z wymaganiami, które niesie świat – wytłumaczył.

