Wiadomo, kogo wywalić

ĆWIERKOT Proszę państwa, próba wykorzystywania afery pedofilsko-zoofilskiej w Kłodzku do polityki, próba informowania opinii publicznej o nadreprezentacji pedofilów wśród członków Koalicji Obywatelskiej, sugerowanie, że Monika Wielichowska, wicemarszałek Sejmu, cokolwiek o tej aferze wiedziała, zanim ona wybuchła, i próba łączenia jej z tą aferą to jest – powiedzmy dobitnie – to jest świństwo, proszę państwa. Świństwo. Stop.
I to babranie się w sprawie, to wyciąganie newsów, że np. Wielichowska w roku 2020, a więc wtedy, kiedy jej asystentka w Kłodzku od kilku lat wykorzystywała seksualnie dzieci i zwierzęta, weszła na mównicę sejmową i była przeciw projektowi ustawy „Stop pedofilii”, co to ma wspólnego z pedofilią? Stop.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
