Urojenia wyższościowe

Pisarka Katarzyna Grochola przyszła do show Kuby Wojewódzkiego i wspólnie postanowili pokazać swoje wyższościowe urojenia. Cel? Ostatnio wciąż ten sam, czyli prezydent Karol Nawrocki. Wśród śmichów-chichów padło pytanie prezentera: „Jaką książkę byś poleciła do przeczytania naszemu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu?”. Grochola zapytała: „A on umie czytać?”, co wywołało aplauz publiczności. – Ja nie biłem, panie prezydencie, ja nie biłem brawa, ja nie biłem brawa – kpił Wojewódzki. – No nie wiem, od początku jakoś zacząć z „Małym Księciem”. No i wiesz, potem już się człowiek rozwija w prawidłowy sposób. Nie musi nikogo walić po ryju, nie musi dziwek sprowadzać – komentowała z samozadowoleniem Grochola.