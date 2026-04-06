  Piotr Semka

Nowa misja "człowieka z teczką”

Europoseł Grzegorz Braun (P) i biznesmen Stanisław Tymiński (L) Źródło: PAP / Paweł Supernak
Stanisław Tymiński wchodzi właśnie do przedziwnego panteonu postaci, które gromadzi wokół siebie Grzegorz Braun. Po co liderowi Korony Tymiński?

Stanisław Tymiński wraca do polskiej polityki. Deklaruje, że rozważa start z list formacji Grzegorza Brauna – Konfederacji Korony Polskiej. W najbliższych wyborach może ubiegać się o mandat senatora. Ostateczną decyzję o swoim starcie ma podjąć do momentu jesiennego kongresu Korony. Na konferencji prasowej 26 marca Grzegorz Braun tak witał przybysza z Kanady: „Co my tutaj robimy, goszcząc pana Stanisława i celebrując jego powrót do kraju po latach? No my otwieramy oczy niedowiarkom. Staramy się nawiązywać do tego, co jest w naszej najnowszej historii autentykiem. Szczerym, niepodstawionym, niewymyślonym, niezaprojektowanym przez mafię, służby i loże”.

Lider Korony miał na myśli wybory prezydenckie w 1990 r., w których Tymiński dotarł do drugiej tury z wysokim wynikiem 23,1 proc. głosów. I choć Tymiński przegrał wówczas w decydującym starciu z Lechem Wałęsą, to lider polskich antysystemowców uznał, że biznesmen z Kanady jest ważnym symbolem nadającym się na politycznego patrona swego ruchu.

