Polskie wojska na Bliskim Wschodzie? "Pan opowiada głupoty"

Do ostrej dyskusji doszło w programie "Śniadanie Rymanowskiego", a powodem spięcia okazał się pomysł wysłania polskich żołnierzy do Zatoki Perskiej.

Bliźniuk stwierdził w pewnym momencie, że USA Donald Trump uderza w NATO oraz nazwał Sojusz "papierowym tygrysem". Wbił przy okazji szpilę PiS.

– A wy mu klaskaliście i mam wrażenie, że nadal chcecie klaskać – stwierdził polityk KO. Po chwili natomiast stwierdził, że PiS "chce wysłać wojska do Zatoki Perskiej".

Obecny w studio Jacek Sasin zdecydowanie zaprotestował w tym momencie i zapewnił, że PiS nie ma takich planów. – Pan opowiada głupoty w tej chwili, mamy świąteczną niedzielę, a pan przychodzi do studia i kłamie – stwierdził.

Również doradczyni prezydenta RP Beata Kempa zapewniła, że Karol Nawrocki nie ma takich planów. Kempa wskazała, że prezydent kilkukrotnie mówił, iż "nie wyrazi zgody na żadną interwencję polskich żołnierzy" na Bliskim Wschodzie.

– Chcę o tym powiedzieć, dlatego że tutaj padło to w formie bardzo, bardzo niebezpiecznego zarzutu i bardzo nieodpowiedzialnego zarzutu – dodała.

Polscy żołnierze na Bliskim Wschodzie? Jest nowy sondaż

W sondażu IBRiS, przeprowadzonym na zlecenie "Rzeczpospolitej", postawiono pytanie: "Czy polscy żołnierze powinni wziąć udział w konflikcie na Bliskim Wschodzie, jeśli Stany Zjednoczone o to nas poproszą?"

Sprzeciw wobec takiej decyzji wyraziło 84,7 proc. badanych, z czego 61,4 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie nie", natomiast 23,3 proc. – "raczej nie".

Zwolennikami wysłania polskich żołnierzy na wojnę jest 11 proc. ankietowanych, z czego 1,5 proc. badanych wskazało odpowiedź "zdecydowanie tak", natomiast 9,5 proc. – "raczej tak".

Z kolei 4,4 proc. badanych nie wyraziło w tej sprawie żadnej opinii. "Rzeczpospolita" wskazuje, że opinie w tej sprawie rozkładają się niemal po równi między wyborców koalicji rządzącej i opozycji.

"W grupie stronników koalicji rządowej aż 89 proc. sprzeciwia się takiej możliwości, a wśród wyborców opozycji (PiS, Razem, Konfederacja) nawet nieco więcej – bo 92 proc., zaś Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 93 proc." – czytamy w dzienniku.

Czytaj też:

