Hrabia Tołstoj (2.0)

SPODE ŁBA Bardzo intrygującymi refleksjami podzielił się w swoim felietonie opublikowanym na portalu Teologia Polityczna jego publicysta Jan Rokita.
Tekst zatytułowany „Popiersie Mitchella” poświęcony jest „aferze Epsteina”.
Za punkt wyjścia swoich rozważań autor obrał los amerykańskiego polityka, 92-letniego dziś senatora George’a Mitchella. W roku 1989, jak zaświadcza Rokita, senator Mitchell pojawił się w Warszawie, gdzie „wyraził podziw dla polskiej pokojowej rewolucji, która inspiruje świat”. Za prezydentury Billa Clintona Amerykanin zasłużyć się miał wielce w dziele rozwiązania konfliktu w Irlandii. Senatora Mitchella spotykają dziś grube nieprzyjemności (jego nazwisko wyświetla się w aktach Epsteina 310 razy). Pozbawiono go honorowego obywatelstwa Belfastu, na miejscowym uniwersytecie obalono jego popiersie. Rokita widzi w takiej reakcji przejaw „cancel culture”.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.