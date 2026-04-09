Żenująca wpadka Gronkiewicz-Waltz. Uderzyła w Hołownię, przy okazji w ambasadorów

Uroczystość "ślubowania" odbyła się 9 kwietnia w Sali Kolumnowej bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego.

Ponownie ślubowanie dwójki sędziów

Do aktu przystąpiło sześcioro sędziów, w tym Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska. Ślubowanie złożyli również Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, mimo że wcześniej odebrał je od nich prezydent.

Zdziwienia powtórnym ślubowaniem części sędziów nie krył m.in. wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia: – Nie rozumiem gestu dwójki sędziów – mówił. – Złożyli już ważne ślubowanie przed prezydentem i nie ma sensu robić teatralnych gestów – dodał. Hołownia ostrzegł przy tym, że chaos wokół Trybunału może mieć poważne konsekwencje. – Ten bałagan skończy się tym, że będą dwa Trybunały Konstytucyjne i ani jeden ani drugi nie będzie działał – stwierdził.

Gronkiewicz-Waltz: Niech wreszcie dostanie tę funkcję ambasadora

Na słowa Szymona Hołowni ostro zareagowała Hanna Gronkiewicz-Waltz. We wpisie w serwisie X uderzyła bezpośrednio w Hołownię, podważając w niewybredny sposób jego kompetencje. "Szymon Hołownia bez wykształcenia prawniczego (ani żadnego innego wyższego) próbuje tłumaczyć prawo, którego sam nie rozumie" – napisała. W kolejnym zdaniu poszła jeszcze dalej: "Niech wreszcie dostanie tę funkcję ambasadora, za którą chodzi i czymś się zajmie poza Polską".

Wątek ewentualnej nominacji ambasadorskiej dla Szymona Hołowni pojawił się kilka miesięcy temu i był związany z zakończeniem pełnienia funkcji marszałka Sejmu. Sam Hołownia informował wówczas, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Równolegle w mediach pojawiały się doniesienia o możliwej nominacji ambasadorskiej. Spekulowano m.in. o placówce w USA lub przy Stolicy Apostolskiej.

"Ujmę to w sposób delikatny". Hołownia o zachowaniu sędziów TK

"Ślubowanie" nowo wybranych sędziów TK. Złożyli je w Sejmie