Korwin-Mikke: To nie Ukraińcy nas niszczą

Były poseł Konfederacji i wieloletni lider środowisk wolnościowych był gościem w najnowszym nagraniu na kanale YouTube telewizjapolska24. Przedmiotem rozmowy były m.in. rozejm pomiędzy USA i Izraelem a Iranem, a także sprawa wyboru sędziów do polskiego Trybunału Konstytucyjnego i w tym kontekście ogólna kondycja praworządności w Polsce – zdaniem prezesa KORWiN, będąca coraz słabsza.

Korwin-Mikke: Podziwiam to, co robi Ukraina

Prowadzący Piotr Barełkowski zwrócił uwagę, że na wojnie bliskowschodniej skorzystała Ukraina, inkasując pieniądze z kilku państw arabskich, którym zaoferowała pomoc w nauce zwalczania irańskich dronów. – Czy Ukraina nie stanie się samodzielnym graczem w tej nowej sytuacji geopolitycznej? – zapytał dziennikarz.

– Od początku z podziwem patrzę na to, co robi Ukraina. Po pierwsze, że się nie załamała przez pierwsze pół roku, co jest bardzo istotne. Parzę na to z niepokojem, bo to jest nasz potencjalny wróg – wyraził swoją ocenę prezes KORWiN, dodając, że nie chciałby mieć silnego wroga, gdyby w przyszłości taka sytuacja powstała. Stąd – jego zdaniem – jeśli Ukraina straci Donbas, to w tym kontekście z punktu widzenia Polski, nic złego się nie stanie.

Prezes KORWiN: Sami się niszczymy i Unia nas niszczy

Barełkowski zauważył jednak, że Ukraina będąc w stanie wojny z Rosją, zdołała w olbrzymim stopniu ograniczyć polskie rolnictwo i niemal całkowicie wyeliminować polską branżę transportową. Ponadto, dla przykładu Ukraina ma dostać dofinansowanie branży hodowlanej w tym samym czasie, kiedy polskie władze likwidują polską hodowlę na futra.

Korwin-Mikke nie do końca zgodził się z oceną sprawczości ukraińskiej, ponieważ wspomniane konsekwencje wynikają bardziej z polityki prowadzonej wobec Ukrainy przez Warszawę i jej posłuszeństwa wobec Brukseli. – To nie Ukraińcy nas niszczą, tylko sami się niszczymy albo Unia nas niszczy – podkreślił. I dodał, że Polska musi prowadzić samodzielną politykę, ale w sposób realizujący własne interesy, bo samodzielność sama w sobie to za mało. – Co z tego, że np. Wielka Brytania prowadzi samodzielną politykę, skoro prowadzi jeszcze gorszą politykę niż Unia Europejska – podał przykład.

