"Zasady zostały przekroczone". Sawicki potwierdza: Ta minister jest poważnie zagrożona

O niepewnej przyszłości minister klimatu Marek Sawicki mówił w Porannej rozmowie RMF FM. Poseł PSL nie ma wątpliwości, że dalsze trwanie Pauliny Hennig-Kloski na czele resortu klimatu nie jest tak oczywiste, jak zapewnia sama zainteresowana.

Przyszłość minister klimatu zagrożona? Sawicki potwierdza

– Toczą się dyskusje na jej temat – powiedział Sawicki. – Uważam, że jest ona poważnie zagrożona, jeśli chodzi o dalsze funkcjonowanie w roli ministra. Może mieć poparcie Donalda Tuska, ale to, co wyczynia się w obszarze lasów, łowiectwa, nieskuteczności w kwestii obszarów chronionych. To wszystko jest rolą pani Hennig-Kloski. Kropką nad i było sterowanie odwołaniem prezesa Banku Ochrony Środowiska, który na radzie chciał przedstawić nadużycia swoich współpracowników zarządu i w związku z tym został odwołany – wskazywał.

Ze strony posła Polskiego Stronnictwa Ludowego padła jasna deklaracja w kwestii głosowania nad wotum nieufności dla minister klimatu. Jak podkreślił, ma ona jeszcze czas, by naprawić swoje błędy i odwołać tych, których dotyczą zarzuty.

– Jeśli tego nie zrobi, mojego głosu nie ma – oświadczył.

– Są pewne zasady, których pani minister nie powinna przekraczać i żaden minister. (Tutaj) Zasady zostały przekroczone – podsumował.

Wniosek o odwołanie Hennig-Kloski

Przypomnijmy, że wniosek o odwołanie Pauliny Hennig-Kloski z pełnionej funkcji trafił do marszałka Sejmu pod koniec marca. Była to wspólna inicjatywa posłów Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak określił ją jako jednego z najgorszych ministrów obecnego rządu. Szybko okazało się, że zastrzeżenia do jej pracy ma nie tylko opozycja, ale również ugrupowania wchodzące w skład koalicji rządzącej. Mowa tu o PSL oraz Polskę 2050, w której to minister doprowadziła do rozłamu.

